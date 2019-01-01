أمير مرتضى يتحدث عن إجهاد لاعبي الزمالك ودور أيمن حفني

الزمالك يحقق فوزًا صعبًا على وادي دجلة في الدروي المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عن إجهاد لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة وظهر بالمباريات.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "نعاني من الإجهاد بسبب توالي المباريات على الفريق في بطولتي الدوري والكونفدرالية".

وأضاف: "أيمن حفني لاعب كبير ولديه قيمة كبيرة داخل الفريق حتى إن لم يشارك، ولكن له أهمية كبيرة داخل غرفة خلع الملابس"، مشيرًا إلى هتافات الجماهير لمشاركته أثناء اللقاء.

وتابع: "إصابة محمود حمدي الونش في اللقاء، جاء باستحالة مشاركة أيمن حفني في اللقاء بسبب اضطرار جروس بتغيير المدافع ونزول عبدالغني وفقد تغيير، فكان من الممكن أن نشاهد حفني في اللقاء".

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ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدروي المصري الممتاز برصيد 63 نقطة بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 35 نقطة في المركز العاشر.