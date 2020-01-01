أمير مرتضى: هذا هو الحال بعد وصول حافلة الزمالك ونستطيع التعاقد مع أي لاعب

المشرف العام على الكرة بالزمالك يتحدث عن الفوز على الأهلي.

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على أن فوز فريقه على غريمه التقليدي الأهلي، جاء ردًا على كل ما أثير حول القلعة البيضاء الفترة الماضية، مشيرًا إلى قدرة ناديه على التعاقد مع أي لاعب، حتى لو من القلعة الحمراء.

أمير مرتضى قال خلال تصريحات تليفزيونية: "فضلنا عدم خوض مباراة الدور الأول أمام الأهلي، بسبب الاحتقان بين اللاعبين بعد الأزمة التي حدثت في مباراة كأس السوبر التي أقيمت في الإمارات".

وتابع: "قمنا بالفوز اليوم للرد على كل من قال أننا هربنا من مباراة الدور الأول، وهذا هو الحال عندما تصل حافلة نادي الزمالك إلى مباراة القمة أمام الأهلي".

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المشرف العام على الكرة بالزمالك أردف: "كنا لا نريد استكمال مسابقة الدوري المصري، بسبب فيروس كورونا، خوفًا على لاعبينا وليس خوفًا من استكمال المسابقة، والفوز على الأهلي يثبت ذلك".

وواصل: "الزمالك فريق غني، وقادر على التعاقد مع أي لاعب يرى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، أنه بحاجة لخدماته".

واستطرد قائلًا: "الزمالك يدرس صفقاته جيدًا قبل التعاقد معه، مع احترامي لباقي الأندية، ونحن قادرون على التعاقد مع أي لاعب يرغب في ضمه للفريق الأبيض".

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واختتم أمير مرتضى تصريحاته قائلًا: "نادي الزمالك سيقوم بالتجديد لفرجاني ساسي، حال استقرار الإدارة برئاسة مرتضى منصور على قرار التجديد".

الزمالك حقق الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.