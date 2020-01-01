أمير مرتضى: هدفنا التتويج بالسوبر الإفريقي والمصري خلال فبراير

المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك يتحدث عن مواجهات شهر فبراير.

صرح أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، بأن هدف فريقه خلال شهر فبراير الجاري، هو التتويج بكأسي السوبر المصري والإفريقي.

الزمالك سيواجه الترجي التونسي مساء يوم 14 فبراير الجاري، في مباراة كأس السوبر الإفريقي، في العاصمة القطرية الدوحة، ثم سيواجه الأهلي في كأس السوبر المصري، يوم 20 فبراير بالإمارات.

أمير مرتضى قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "شهر فبراير مهم جدًا بالنسبة لنا، لأنه يتضمن مواجهات حاسمة منها مواجهتي سوبر، ولهما استعدادات خاصة".

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المشرف العام على الكرة بالزمالك تابع: "هدفنا حصد كأس السوبر الإفريقي والمصري، ولدينا مباراتين أمام حرس الحدود والإسماعيلي، والفوز فيهما يعد بروفة قوية لمواجهتي السوبر".

وواصل: "لا نستطيع التقليل من بطولة الدوري، ولا من المواجهتين، ولكن المدير الفني سيعمل على التدوير بين اللاعبين، للوصول لأفضل استعداد ممكن لمباراتي الترجي والأهلي".

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واختتم أمير مرتضى تصريحاته قائلًا: "شهر فبراير قد يشهد أيضًا مواجهة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 28 من نفس الشهر".

الزمالك يستعد لمواجهة حرس الحدود مساء الأربعاء المقبل، بالجولة الخامسة عشر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد ضمان تأهل الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا، خلف مازيمبي الكونغولي، حيث ستوقعه القرعة مع أحد الفرق "الترجي التونسي، صن داونز الجنوب إفريقي، النجم الساحلي التونسي