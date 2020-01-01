أمير مرتضى منصور يكشف .. هل تعمد ساسي الحصول على الإنذار الثالث؟

الزمالك يواجه سموحة الخميس المقبل بالدوري المصري

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن إصابة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق وإصابته الذي تعرض لها في لقاء طلائع الجيش.

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على طلائع الجيش بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز والذي أقيم في استاد القاهرة الدولي الأحد الماضي.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات لقناة "الزمالك": "إصابة فرجاني ساسي بسيطة وكان هناك اتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون لإراحة ساسي أمام سموحة قبل الإصابة".

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وأضاف: "الجهاز الإداري يطلع اللاعبين على عدد إنذارتهم وكان هناك تنسيق مع المدرب وساسي بأنه سيأخذ راحة من مواجهة سموحة، ولكنه شارك وحصل على الإنذار الثالث بعد التأكد من غيابه بسبب الإصابة، من أجل أن يكون سجله خالي من البطاقات".

وعن إصابة أشرف بن شرقي، قال أمير مرتضى: "بن شرقي تعافى من إصابة العضلة الضامة التي لحقت به قبل لقاء الجيش".

وسيغيب فرجاني ساسي عن مواجهة الزمالك أمام نظيره سموحة الخميس المقبل بعد حصوله على الإنذار الثالث في لقاء طلائع الجيش.