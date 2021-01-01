تصريحات نارية .. أمير مرتضى منصور يُكذب ويفضح عمرو الجنايني

المشرف السابق على كرة القدم في الزمالك يُعلق على تصريحات رئيس اتحاد الكرة السابق

لم يقف أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على كرة القدم في الزمالك صامتًا تجاه تصريحات عمرو الجنايني الأخيرة، والتي أكد خلالها أنه وخلال عمله رئيسًا للجنة المسؤولة عن إدارة اتحاد كرة القدم المصري ساعد النادي الأبيض كثيرًا.

الجنايني الذي عُين رئيسًا مؤقتًا لاتحاد الكرة المصري كان قد تحدث عبر تطبيق "كلوب هاوس" قبل عدة أيام مؤكدًا أنه ساعد الزمالك في أزمة منعه من قيد اللاعبين على خلفية قضيته مع اللاعب كابونجو كاسونجو.

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وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك السابق أنه كثيرًا ما كان يتحدث مع أمير مرتضى منصور ويُبلغه بما يجب قوله للضغط على الأهلي، واستدل بذلك على قضية ملاعب الدوري المصري وعدم لعب الأهلي في الإسماعيلية، إذ قال "أنا من لفت نظر الزمالك لذلك، جلبت أمير مرتضى وأبلغته بما يجب أن يقوله حول مبدأ تكافؤ الفرص".

أمير لم يصمت تجاه تلك التصريحات ونفاها تمامًا ووجه انتقادات لاذعة للجنانيني، إذ اتهمه عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه أضر الزمالك وسعى إلى خرابه.

مضيفًا "الناس اللي معندهاش دم وبتدخل على clubhouse وتقول أي كلام على أساس أنه في صالون بيتهم ومحدش سامعهم ومحدش هيكدبهم ياريت تتكسفوا على دمكوا شوية، الناس مش بيتضحك عليها ولو ناسي أفكرك ولا نسيت ال ٦ نقط اللي خصمتهم وإيقاف شيكا وعبدالله جمعة وأزمة القيد ومكافأة الكونفدرالية وحاجات كتيرة".

الناس اللي معندهاش دم وبتدخل على clubhouse وتقول اي كلام على اساس انه في صالون بيتهم ومحدش سامعهم ومحدش هيكدبهم ياريت تتكسفوا على دمكوا شوية الناس مش بيتضحك عليها ولو ناسي افكرك ولا نسيت ال ٦ نقط اللي خصمتهم وايقاف شيكا وعبدالله جمعة وازمة القيد ومكافأة الكونفدرالية وحاجات كتيرة — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) April 23, 2021

تابع في تغريدة أخرى "كلام عمرو الجنايني كذب وعمري ما طلبت منه حاجة للزمالك وعملها، بالعكس كان بيعطل وبيضر الزمالك، وبعدين هاخد رأي واحد فاشل ليه!! خربت الزمالك وأنت في مجلس إدارته مع ممدوح عباس وكملت تخريب وأنت في اتحاد الكرة..أنت ولا كنت محايد بين الاهلي والزمالك ولا كنت متحيز للزمالك أنت كنت ولا حاجة".

كلام عمرو الجنايني كذب وعمري ما طلبت منه حاجة للزمالك وعملها بالعكس كان بيعطل وبيضر الزمالك وبعدين هاخد رأي واحد فاشل ليه!!خربت الزمالك وانت في مجلس ادارته مع ممدوح عباس وكملت تخريب وانت في اتحاد الكرة..انت ولا كنت محايد بين الاهلي والزمالك ولا كنت متحيز للزمالك انت كنت ولا حاجة — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) April 24, 2021

يُشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد أنهى عمل اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وعين لجنة ثلاثية جديدة برئاسة أحمد مجاهد.