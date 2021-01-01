أمير مرتضى يُنصف لاعب الزمالك ويُكذب فاروق جعفر

المشرف السابق على كرة القدم في الزمالك يُعلق على الأحداث

لم يقف أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على كرة القدم في الزمالك صامتًا تجاه الاتهامات التي وجهها فاروق جعفر لمدافع الفريق "عبد الله جمعة"، بل علق على الأمر عبر حسابه الرسمي على تويتر.

أمير كان قد تقدم باستقالته من منصبه عقب صدور قرار بإيقاف مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور وإحالة مخالفاته المالية إلى النيابة العامة، وقد واكب هذا رسوب والده في الانتخابات البرلمانية في مصر.

جعفر كان قد قال في تصريحات أخيرة أن عبد الله جمعة طلب أضعاف راتبه الحالي ليُجدد عقده مع الزمالك، وقد رد عليه الظهير الأيسر مكذبًا كلامه ومؤكدًا أنه لم يجلس أبدًا مع عضو اللجنة الفنية في النادي ويتحدث معه بخصوص التجديد.

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أمير مرتضى منصور أنصف جمعة وأكد أنه أحد أفضل لاعبي الزمالك وأكثرهم حبًا للفريق ورغبة في البقاء ضمن صفوفه، وكذلك تصريحات جعفر وأبدى دهشته الكبيرة منها.

إذ كتب عبر تويتر "أنا مش مصدق إن مسئول كبير عن الكرة في النادي يطلع يهاجم لاعب في الفريق قبل مبارة بيوم! كابتن فاروق جعفر لم يكن لو اي دور طوال مدة إشرافي عالفريق وعمره ما قعد مع لاعب أصلاً وشهادة قدام ربنا وقدام الجمهور عبدالله جمعة محترم وطيب و بيحب الزمالك لدرجة انه مكنش ليه اي طلبات علشان يجدد".

أنا مش مصدق إن مسئول كبير عن الكرة في النادي يطلع يهاجم لاعب في الفريق قبل مبارة بيوم! كابتن فاروق جعفر لم يكن لو اي دور طوال مدة إشرافي عالفريق وعمره ما قعد مع لاعب أصلاً وشهادة قدام ربنا وقدام الجمهور عبدالله جمعة محترم وطيب و بيحب الزمالك لدرجة انه مكنش ليه اي طلبات علشان يجدد pic.twitter.com/1P6BPn9J7F — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) January 8, 2021