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أمير مرتضى: سن بوطيب كبير؟ يوفنتوس ضم رونالدو صاحب الـ34 عامًا

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المشرف العام على الكرة بالزمالك، يرد على انتقادات صفقة خالد بوطيب

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على أن المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق الأبيض الجديد، يمتلك خبرات عريضة، وسيفيد الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أمير مرتضى خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي لتقديمه، مؤكدًا على أن بوطيب يمتلك خبرات إفريقية بمشاركته مع المنتخب المغربي.

المشرف على الكرة بالزمالك تابع: "السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، اختار بوطيب ضمن 6 مهاجمين مرشحين، بعد مشاهدته في كل مواقفه خلال المباريات".

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ورد أمير مرتضى على من يتحدث عن سن بوطيب، حيث قال: "السن لا يتحكم بالعطاء، ويوفنتوس الإيطالي ضم كريستيانو رونالدو في سن الـ34 عامًا، وطارق حامد في سنه ويعد أفضل لاعبي الزمالك".

الزمالك ضم خالد بوطيب صاحب الـ31 عامًا مهاجم مالاتياسبور التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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