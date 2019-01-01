أمير مرتضى: جروس هو من حدد موعد رحيله عن الزمالك

جروس سيرحل عن الزمالك بنهاية الشهر الجاري

أكد أمير مرتضى، المشرف العام علي فريق الزمالك، أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق هو من حدد موعد رحيله عن الفريق.

ويرحل جروس عن القلعة البيضاء، بنهاية عقده مع الفريق بنهاية شهر مايو الجاري.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية: "جروس هو من حدد موعد نهاية عقده مع الفريق، مع أنه يعلم أن نهاية بطولة الدوري بعد أمم أفريقيا".

وواصل: "كنت ارى ان نمدد تعاقدنا معه لمدة شهرين، وبعد نهاية الدوري نتفاوض علي عقد جديد لموسم آخر".

وتابع: "اذا وافق جروس علي تجديد عقده ولكن براتب أكبر لن نوافق، فميزانية فريق الكرة ثابتة لكل موسم ولن نقدر علي تخطيها".

وأتم تصريحاته قائلاً: "سيستمر الاستقرار داخل الزمالك، بغض النظر عن اسم المدير الفني".

الجدير بالذكر أن جروس قاد الزمالك، لتحقيق الكونفدرالية مساء أمس بعد الفوز علي نهضة بركان بركلات الترجيح.