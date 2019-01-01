أمير عزمي مجاهد: لعبنا النهائي وكأننا لا نخوض نهائي قاري بسبب الإعلام

أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد لفريق الزمالك يهنئ جماهير القلعة البيضاء على تحقيق بطولة كأس الاتحاد الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

هنأ أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد لنادي الزمالك جماهير الفريق بالفوز ببطولة الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أعرب فيها عن انزعاجه من تجاهل الإعلام للمباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب مساء اليوم.

بطل اللحظات الرائعة دائمًا.🔝



حقق الثلاثية من قبل مع #الأهلي في السعودية، والآن يُتوج ببطولة الكونفدرالية مع #الزمالك .🏆#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/DoHF5mF3nB — جول مصر (@goaleg) ٢٦ مايو ٢٠١٩

وقال مجاهد: "كان يوجد هجوم على الجهاز الفني واللاعبين، ولكن النتائج هي ما تتحدث وحصلنا على الكونفدرالية بعد غياب طويل منذ عام 2003 ونسير بشكل جيد في الدوري".

وأضاف باكيًا: "مبروك لجماهير الزمالك العظيمة، ومبروك للإدارة واللاعبين والجهاز الفني، الفريق تعب هذا الموسم ويتعرض للكثير من الضغوط".

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واختتم: "سنحارب من أجل الدوري المصري، ونشكر الإعلام المصري الإيجابي والسلبي، كنا نلعب نهائي كونفدرالية ولم نشعر أننا نلعب نهائي بطولة قارية".

جدير بالذكر أن الزمالك كان قد فاز بهدف نظيف ونجح في تحقيق البطولة بركلات الترجيح بخمسة ركلات لثلاثة.