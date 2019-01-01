أمونيكي يتحدث عن صعوبة مباراتهم أمام السنغال

مباراة صعبة لتنزانيا أمام السنغال في أمم إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث إيمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا، عن مواجهة السنغال في الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وقال أمونيكي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "مباراتنا الأولى أمام السنغال صعبة، أمل أن يكون لاعبينا على قدر المسؤولية أمام السنغال غدًا".

وتابع: "لدينا محترفين مميزين في أوروبا مثل ساماتا، أتمنى أن يصل لمستوى محمد صلاح و ساديو ماني، و لدينا إيمان قوي أننا سنقدم ما علينا في هذه البطولة".

وأضاف أمونيكي: "جميع المنتخبات أمامها فرص قوية طالما جاءت إلى هنا، هناك الكثير من الفرق المرشحة مثل مصر و الجزائر التي لديها رياض محرز إلى يمثل العرب في أوروبا، لكن الكرة لعبة جماعية ليست مجرد أسماء فردية".

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وأردف مدرب تنزانيا: "لعبت في الزمالك في فترة سابقة وهذا الأمر فارق جدًا في حياتي المهنية ، أعشق الشعب المصري، و بالتأكيد ميزة أن نلعب أمم إفريقيا في مصر".

ووقعت تنزانيا في مجموعة صعبة للغاية، مع الجزائر والسنغال وكينيا.