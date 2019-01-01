عائلة فرنسية تتعرض للدهس في احتفالات الجزائريين بالفوز على كوت ديفوار

واقعة مؤسفة تعكر صفو الانتصار المهم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تعرضت عائلة فرنسية للدهس في مونبلييه من قبل مشجع كان يحتفل بانتصار الجزائر على كوت ديفوار في أمم إفريقيا مساء الخميس.

وفازت الجزائر بركلات الترجيح على الإيفواريين لتضمن التأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا بعد لقاء عصيب انتهى بالتعادل 1-1 في وقته الأصلي.

وبحسب "فرانس بريس"، فسيارة المشجع ذو الواحد وعشرين عاماً دهست الأسرة الفرنسية في شوارع مونبلييه أثناء احتفاله بفوز الجزائر.

وتوفت الأم مباشرة في الحادثة، بينما نُقلت نجلتها الرضيعة إلى المستشفى، وأُصيبت ابنتها الأخرى بكسر في الكاحل.

وتم إلقاء القبض على المشجع وتوجيه تهمة القتل الخطأ له بعد الحادثة.

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وفي نفس السياق، نقلت قنوات فرنسية لقطات لمشجعين قالت إنهم جزائريين يحطمون واجهات محال تجارية وينهبون محتوياتها في أعقاب المباراة.

وتلعب الجزائر في نصف النهائي مساء الأحد في مواجهة نيجيريا بالقاهرة.