أنباء عن استبعاد لاعب مالي بسبب أولوية تصفيف الشعر

مشكلة جديدة في أمم أفريقيا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت وسائل إعلام محلية مالية أن تم استبعاد أداما نياني، لاعب المنتخب، بعد شجاره مع قائد الفريق عبد الله ديابي، بمعسكر الفريق بمصر.

مالي افتتحت مشوارها في أمم أفريقيا بانتصار عريض على موريتانيا بنتيجة 4-1 لتتصدر المجموعة الخامسة للبطولة.

وذكر موقع "فوت مالي" أن نياني، لاعب شارلوا البلجيكي، تشابك مع القائد ديابي بسبب أسبقية الذهاب لمصفف الشعر في الفندق.

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هدف ✅

ثلاث نقاط 👌

تأهل ✅

احتفال 🙌

لقطة اليوم تذهب إلى منتخب @LesVerts واحتفال بلايلي بهدفه📸#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/iPq8WD4JU0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 27, 2019

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وكشف الموقع أن نيامي صفع ديابي على وجهه وقال له إن لا يحق له الذهاب أولاً للمصفف، مما أدى لتفاقم الوضع بين اللاعبين.

نيامي لم يشارك في اللقاء الأول، بينما لعب ديابي وسجل هدفاً من الأربعة التي أحرزتها مالي في شباك موريتانيا.

وتلعب مالي مع تونس مساء الجمعة في قمة لقاءات المجموعة الخامسة.