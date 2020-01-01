أمرابط يدعم النصر أمام ضمك

النصر يسعى للحفاظ على نتائجه الإيجابية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، موقف المغربي نور الدين أمرابط مع النصر خلال الفترة المقبلة وحالته في الإصابة بالوقت الحالي.

أمرابط تعرض لإصابة بوعكة صحية أول أمس ولم يشارك في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية تجنبًا للمضاعفات التي قد تحدث له.

النصر يسعى للحفاظ على نتائجه الإيجابية للمنافسة على بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والحفاظ على اللقب.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الأربعاء، أن أمرابط عاد لتدريبات النصر خلال المرحلة المقبلة.

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وأضافت الصحيفة، أن أمرابط جاهزًا بشكل أكيد لمواجهة ضمك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أمرابط يعد من أبرز الأعمدة الرئيسية للنصر خلال الفترة الماضية، وتسعى الإدارة للحفاظ على اللاعب بعد تردد أكثر من مرة إمكانية رحيله.