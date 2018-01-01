أمرابط يتحدث عن الفوز على الاتحاد ودعم جماهير النصر

النصر يستمر في وصافة الدوري السعودي للمحترفين

فيسبوك تويتر عبده الليثي

تحدث نور الدين أمرابط، لاعب النصر، عن فوزهم على نظيره اتحاد جدة، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق النصر فوزًا صعبًا على نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي ليحافظ على وصافة الترتيب.

وقال أمرابط في تصريحات صحفية أن مستوى النصر يتحسن من فترة لأخرى خلال المباريات الأخيرة في الدوري السعودي. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

وأكد المغربي أن الاتحاد كان منافسًا قوي خلال مباراة أمس الجمعة، وأن لاعبيه قدموا مباراة رائعة وأداء مميز وأجلوا حسم الثلاثة لنهاية المباراة.

واختتم أمرابط تصريحاته بالإشادة بجماهير النصر، موجهًا لهم الشكر على دعم الفريق في جميع الأوقات، وأن علاقته بهم قوية.

إقرأ أيضًا - الهلال يسعى لضم مدافع آسيوي في يناير

ويحتل النصر وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 32 نقطة بعد مرور 14 جولة من المنافسات.