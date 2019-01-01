أمرابط خارج حسابات النصر

المغربي ما مصيره مع النصر؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير إعلامية عن طلب مدرب النصر روي فيتوريا التخلص من نور الدين أمرابط، لاعب الفريق.

أمرابط كان من نجوم النصر في الموسم المنصرم، بالإضافة لتألقه مع المنتخب المغربي في أمم إفريقيا مصر 2019.

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وقال الإعلامي فهد الروقي عبر حسابه على تويتر: "روي فيتوريا أشار في تقريره الفني نهاية الموسم الماضي عدم حاجته لأمرابط".

وأضاف: "فيتوريا يرى بأن طريقة أمرابط لا تخدم أسلوبه، وليس في ذلك تقليل من إمكانات اللاعب الفردية".

وختم: "المدرب يرغب بجناح يعود للمساندة الدفاعية وسريع في الرتم عكس اللاعب الذي يحتفظ بالكرة كثيراً".

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وكان أمرابط قد انضم إلى النصر في 2018 قادماً من واتفودر بعد انتهاء إعارته مع ليجانس.