أماندا ستافيلي- وسيط السعودية لشراء نيوكاسل الإنجليزي

هل نرى نادي نيوكاسل يونايتد تحت رئاسة مستثمر سعودي.؟

تقترب السعودية من شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مقابل 300 مليون إسترليني خلال الأيام المقبلة.

التقارير الصحفية ربطت مستثمرين من السعودية بشراء نادي مانشستر يونايتد قبل الانتقال إلى نيوكاسل يونايتد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ أماندا ستافيلي هي الوسيط الذي يقرب وجهات النظر بين المستثمر السعودي وإدارة نيوكاسل يونايتد لإتمام الصفقة.

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ستافيلي كانت الوسيط بين خلدون المبارك وإدارة مانشستر سيتي في 2008 وحصلت على عمولة قدرهاه 10 ملايين إسترليني.

ولم يتم الكشف عن عمولة ستافيلي، إلا أنّه من المتوقع تجاوز هذا الرقم بصورة كبيرة.

وكانت أماندا تحاول بيع نادي ليفربول منذ سنوات، إلا أنّ الإدارة الأمريكية للريدز رفضت العروض المقدمة، مما جعلها تتجه إلى نادي نيوكاسل يونايتد.

جدير بالذكر أنّ الاستثمار السعودي في الدوريات الأوروبية الكبرى بدأ بشراء نادي ألميريا في الدوري الإسباني.