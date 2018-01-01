فيرجسون يعود لمانشستر يونايتد ويزاول عمله الجديد

أليكس فيرجسون أسطورة ملعب أولد ترافورد يعود للعمل في مانشستر يونايتد كمستشار فني للإدارة وللمدرب الجديد أولي سولشار.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن المدرب الأسكتلندي السابق أليكس فيرجسون المدير الفني التاريخي لفريق مانشستر يونايتد قد عاد أخيرًا للعمل في النادي بعد سنوات من اعتزال التدريب.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "فوكس سبورتس" والتي أكدت أن عمل فيرجسون الجديد هو مستشار فني لإدارة النادي وللمدير الفني الجديد أولي جونر سولشار.

وذكرت الشبكة أن فيرجسون كان له اليد العليا في اختيار المدير الفني الجديد للفريق أولي سولشار ومعه مساعده السابق مايك فيلان بالجهاز الفني للشياطين الحمر.

وكان إيد وودوارد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد قد استعان بفيرجسون أخيرًا بعد قراره بإقالة جوزيه مورينيو من منصبه في الإدارة الفنية للفريق، وبعد أن تجاهل مشورته في قرار تعيين المدرب البرتغالي قبل عامين ونصف.

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وأراد وودوارد التأكد من اتخاذ القرار الصحيح هذه المرة حتى لو كان المدير الفني الجديد مؤقتًا، بعد ثلاثة اختيارات غير موفقة مع مويس وفان جال ومورينيو.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد أقال مورينيو يوم الثلاثاء الماضي وعين أولي سولشار مديرًا فنيًا حتى نهاية الموسم الجاري بشكل مؤقت.