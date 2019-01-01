أليكساندر هليب: رونالدينيو وديكو كانا يحضران تدريبات برشلونة مخمورين

أليكساندر هليب يتحدث عن سبب بيع برشلونة لرونالدينيو وديكو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم برشلونة وآرسنال السابق أليسكاندر هليب إن برشلونة قام ببيع نجميه رونالدينيو وديكو في صيف العام 2008 بسبب عدم التزامهما.

وكان بيب جوارديولا قد اتخذ قرارًا مفاجئًا بالتخلص من رونالدينيو وديكو في صيف 2008، والاعتماد على تشافي وإنييستا وميسي وبيدرو وبوسكيتس.

وحول ذلك، كشف أليسكاندر هليب أن عدم انضباط رونالدينيو وديكو وصل ذروته في موسم 2008، وهو ما كان سببًا في اتخاذ قرار التخلص منهما.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 26, 2019

وقال هليب: "لقد شاهدت أكثر من مرة رونالدينيو وديكو مخمورين في التدريبات، كانا يتأخران أحيانًا ويغيبان أحيانًا، ويأتيان في حالة سكر في أحيان أخرى"

وأضاف: "برشلونة حقق الكثير من النجاحات بعد هذه الفترة لأنه وضع قوانين وسار وفقها بشكل صارم مع إدارة خوان لابورتا والمدرب بيب جوارديولا"

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يذكر أن رونالدينيو رحل حينها إلى إيطاليا وارتدى قميص ميلان، بينما رحل ديكو إلى إنجلترا ليرتدي قميص تشيلسي.