أليسون يوضح أسباب تفضيله ليفربول على تشيلسي

الحارس البرازيلي من أبرز لاعبي الريدز هذا العام

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح أليسون بيكر، الحارس البرازيلي، الأسباب التي دفعته الصيف الماضي لتفضيل الانتقال إلى ليفربول على مواطنه تشيلسي.

وانتقل أليسون إلى ليفربول من صفوف روما في صفقة قُدرت في حدود 73 مليون يورو وأصبح من نجوم الفريق هذا الموسم.

وقال أليسون مع "فور فور تو": "تشيلسي كان يغير المدرب ولا يلعب بدوري الأبطال، كما أنني أعجبني تاريخ ليفربول". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأضاف: "اخترت ليفربول لنفس الأسباب التي على أساسها تركت البرازيل وذهبت لروما، أعتقدت أنها الخطوة الأفضل في مسيرتي".

وأكمل البرازيلي: "ليفربول فريق فائز بخمسة كؤوس أوروبية، أريد أن أكون جزءاً من تاريخه، كنت قريباً من البطولة مع روما والآن أريدها هنا".

وختم: "ما فائدة الحياة إذا لم تحارب لتحقيق أحلامك؟ حلمي هو التتويج بدوري الأبطال".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويلعب في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.