أليسون يهاجم بيكفورد بعد تسببه في إصابة فان دايك

لقطة غير ضرورية من الحارس الإنجليزي

أكد أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول ، أنه لا يتفق مع الطريقة التي تعامل بها جوردان بيكفورد حارس إيفرتون، مع زميله فيرجيل فان دايك، والتي أدت إلى إصابته.

فان دايك تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بسبب التدخل العنيف لبيكفورد على ركبته، في مواجهة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

المدافع الهولندي سيغيب حتى نهاية الموسم، وسط مخاوف من خطورة الإصابة، لذلك قرر أليسون إبداء رأيه في الواقعة.

وقال أليسون عن هذا الموقف:"كل حارس مرمى لديه طريقته المختلفة للتحرك، ولكن بالنسبة لهذه اللقطة، أعتقد أن الحركة التي قام بها بيكفورد لم تكن ضرورية بنسبة 100%".

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وأضاف:"عندما أكون في مثل هذا الموقف، كل تفكيري يكون في كيفية التخلص من الخطورة وإبعاد الكرة عن مرمى فريقي لأنني لو ذهبت للخصم بأسلوب ناعم سيتمكن من التسجيل في شباكي".

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وتابع:"ولكني لا أتفق مع الطريقة التي تعامل بها بيكفورد مع الكرة، وفي رأيي أن الحركة لم تكن ضرورية أبداً".

يذكر أن ليفربول تلقى ضربة أخرى بتعرض البرازيلي فابينيو للإصابة، مما يجعل الأزمة تتزايد بالنسبة للمدرب يورجن كلوب، مع إمكانية دخوله سوق الانتقالات الشتوية في يناير القادم للتعاقد مع مدافع جديد.