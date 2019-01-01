أليسون: نؤمن بقدرة ليفربول على الفوز بالدوري
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عبّر أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، عن ثقته في قدرة فريقه على الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي بعد غياب دام نحو 30 عامًا.
ليفربول يمتلك 62 نقطة بالتساوي مع مانشستر سيتي المتصدر ولديه مباراة أقل.
وقال أليسون في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "لا أود الحديث عن إن كان الفريق يشعر بالقلق من عدمه، ولكني مؤمن بأننا نستطيع الفوز".
وتابع: "أظهرنا منذ بداية الموسم أننا فريق جيد بما يكفي لتحقيق اللقب وسوف نستمر في إظهار إمكانياتنا في الفترة المقبلة".
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الحارس البرازيلي أوضح أنّ مصير ليفربول في يده ويحتاج للفوز في المباريات المقبلة وعدم التفريط في النقاط، ولذلك لا يفكر فريقه في مانشستر سيتي أو أي منافس آخر.
واختتم: "نحتاج إلى العودة لتحقيق الانتصارات والبداية من مباراة السبت المقبلة ضد بورنموث وبعدها سنتجه للتفكير في المنافس المقبل".
ليفربول يمتلك أفضل خط دفاعي في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري ولم يستقبل أليسون سوى 15 هدفًا فقط في 25 مباراة.