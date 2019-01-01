أليسون: مواجهة ليستر سيتي حاسمة في مشوار الدوري الإنجليزي

أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول يؤكد على أهمية مباراة فريقه ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

أكد النجم البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى روما السابق وليفربول الحالي على صعوبة مباراة الفريق القادمة في الدوري الإنجليزي أمام نظيره ليستر سيتي.

جاء هذا في تصريحات صحفية لصالح شبكة "ESPN" وأكد خلالها أن تلك المواجهة ستكون من أهم محطات الموسم الجاري في المنافسة على البريميرليج.

وقال أليسون: "ليفربول مقبل على لحظة مهمة للغاية وحاسمة في مشوارنا بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم لذلك علينا أن نبقي على تركيزنا في أعلى مستوياته".

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وأضاف: "لا يمكننا أن نحول تركيزنا للتفكير بالأمور على المدى البعيد، علينا فقط التركيز على ما هو قادم وألا نفسد اللحظة التي نمر بها".

وأكمل: "لو أردت الفوز بالدوري الإنجليزي عليك أن تحقق الفوز في كل مباراة تستطيع الفوز بها، أعتقد أن ليستر سيتي يتعامل بنفس العقلية".

وأنهى تصريحاته: "ليستر سيتي لديهم إمكانيات عظيمة للغاية وفي الوقت الحالي الفريق يمر بفترة انتعاش، علينا أن نقدم أفضل ما لدينا لو أردنا الفوز عليهم".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حقق لتوه الفوز ببطولة كأس العالم للأندية على حساب فلامنجو البرازيلي بهدف نظيف سجله فيرمينو.