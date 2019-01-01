أليسون: ليلة ريمونتادا برشلونة ستظل ترافقني للأبد

أليسون يتحدث عن ريمونتادا ليفربول أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال أليسون بيكر إن مباراة الإياب لليفربول أمام برشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال والتي انتهت بأربعة أهداف نظيفة لصالح فريقه ستبقى ملازمة له مدى الحياة.

وتحدث الحارس البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول عن ريمونتادا الريدز أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحول المباراة قال أليسون إنها كانت ليلة من الليالي التي يشعر بالفخر أنه كان أحد أبطالها، خاصة وأنها جاءت بعد عام واحد من ليلة تاريخية أخرى.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "منذ عام من هذه الليلة كنت أحتفل بريمونتادا روما أمام برشلونة أيضًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة الموسم الماضي"

وتابع: "مباراة ليفربول ذات طابع مختلف، حظوظنا كانت أقل من وجهة نظر الجميع، كما كان برشلونة أكثر شراسة مما كان عليه أمام روما"

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يذكر أن ليفربول سيلعب المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل أمام توتنهام هوتسبيرز في نهائي إنجليزي خالص.