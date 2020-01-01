أليسون: سنكسر عادة الدوري الإنجليزي، وهذا ما أضافه تياجو

أليسون بيكر نجم ليفربول يتحدث عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد، وصفقة تياجو وتأثير والده في حياته.

كشف أليسون بيكر نجم فريق ليفربول عن رغبة فريقه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد وتحقيقه مرة أخرى.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيكر لصالح صحيفة "ديلي ميل"، وأوضح خلالها أن والده كان السبب في حبه لمركز حراسة المرمى.

وقال أليسون: "والدي هو من شجعني على حب مركز حراسة المرمى، لقد كان شجعًا للغاية ولا يهتم بحماية وجهه، الأهم بالنسبة له كان الوصول للكرة".

المزيد من الفرق

محرز: مانشستر سيتي لم يكن جيدًا الموسم الماضي، وأتمنى الاعتزال هنا

وأضاف: "لسنا في حاجة للحديث عن أهمية حارس المرمى، فالفريق يبدأ من عنده، وتافاريل كان ملهمًا بالنسبة لنا كشباب وفتح الطريق للحراس البرازيليين في أوروبا، الآن لدي الفرصة للعمل معه في المنتخب".

وأكمل عن ضم تياجو: "وصوله كان في منتهى الأهمية بالنسبة لنا، هو لاعب رائع ولديه الرغبة في التحسن دائمًا وهذا هو ما نحتاجه بالتحديد".

وأردف عن المنافسة: "في الموسم الماضي لم نكن نفكر في الفوز باللقب، بل كل مرة كنا نضع تركيزنا على المباراة المقبلة فقط، وهذا العام سنكرر الأمر".

وأنهى تصريحاته: "لدينا القدرات الفنية والرغبة في تحقيق الانتصارات والقيام بالأمور العظيمة هنا، التاريخ يقول أن القليل من الفرق فاز باللقب مرتين متتاليتين، ونحن سنحاول القيام بهذا".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد جمع ست نقاط من أول مواجهتين أمام ليدز يونايتد وتشيلسي، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.