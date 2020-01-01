أليسون : نريد البقاء على قمة الدوري الإنجليزي ومواجهة بالاس لم تكن سهلة

أسبوع واحد من الراحة أمام الريدز

أكد أليسون بيكر حارس ليفربول، أن فريقه سيسعى لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد الوصول إلى قمة المسابقة.

ليفربول نجح مؤخرًا في اعتلاء صدارة الدوري، بعد التفوق على توتنهام وكريستال بالاس في آخر جولتين، وهو ما يجعل الفريق على الطريق الصحيح من أجل اللقب الثاني على التوالي.

أليسون تحدث للموقع الرسمي للريدز، ليكشف عن رأيه في أهدافه الفريق خلال الموسم الحالي مع الفريق الإنجليزي.

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وقال أليسون:"الجميع يفكر في المركز الأول، ولكن نحن نفكر في أنفسنا فقط، وما يمكننا القيام به على أرض الملعب".

وأضاف:"خلال فترة أعياد الميلاد سيكون لدينا أسبوع واحد للراحة، بعدها سنستعد للمباراة المالية وسنحاول الاستمتاع قليلًا مع العائلة".

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وأما عن الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 7/0:"لو رأيت النتيجة ستجد أن المباراة سهلة لكنها لم تكن كذلك، من الصعب دائمًا اللعب أمامهم لأنهم يحبون الضغط على الخصوم ولعب الكرات خلف المدافعين".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول بجدول الدوري الإنجليزي بـ31 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.