أليسون بيكر يرفض المقارنة مع نوير

حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر يرفض المقارنة بينه وبين نوير

فيسبوك تويتر محمد عماد

رفض حارس مرمى فريق ليفربول أليسون بيكر المقارنة مع حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ مانويل نوير وذلك قبل مواجهة الفريقين يوم الثلاثاء على ملعب أنفيلد في إطار مباريات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وسيخوض الريدز المباراة بدون مدافعه المتألق فيرجيل فان دايك الموقوف، مع احتمالية غياب لوفرين وفيرمينو أيضًا.

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وعن هذه الغيابات قال أليسون: "لاعبو الدفاع سواء من كان أساسي أو احتياطي لديهم القدرة على التواصل سويًا والانسجام معًا".

وعن المقارنة بينه وبين حارس البافاري مانويل نوير المتوج بدوري أبطال أوروبا عام 2013 وكأس العالم مع منتخب ألمانيا في 2014 قال أليسون: "لا أريد المقارنة، نوير هو مثال أتطلع له، عندما أوقعتنا القرعة ضد بايرن ميونيخ كنت سعيد بأنني سأقابله".

يذكر أن الحارس البرازيلي أليسون بيكر يخوض موسمه الأول في قلعة أنفيلد بعد قدومه من فريق روما في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة جعلته ثاني أغلى حارس مرمى في العالم حاليًا.