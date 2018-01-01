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الدوري الإنجليزي الممتاز

أليسون بيكر: لا بديل عن الفوز أمام مانشستر يونايتد

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حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر لن يقبل الخسارة أمام الغريم الأزلي مانشستر يونايتد

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

قال أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول بأنه لن يقبل أي نتيجة سوى الفوز أمام مانشستر يونايتد وذلك في تصريحاته عشية المباراة التي سيستضيفها ملعب أنفيلد في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويعتبر ليفربول الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة طوال الموسم حتى الآن، وذلك قبل مواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد.

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ويخوض بيكر البالغ من العمر 26 عامًا موسمه الأول في قلعة أنفيلد بعد قدومه من روما في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال أليسون عن مواجهة مانشستر يونايتد بقميص ليفربول: "لا أستطيع الانتظار لاختبار مثل هذه المواجهات الجميلة في عالم كرة القدم، إنها مباراة مهمة بالنسبة لمشوارنا نحو التتويج باللقب، نحتاج للفوز فقط لا غير، لدينا كل الدعم والمساندة من أجل تحقيق الانتصار واستمرار مشوارنا الممتاز".

يشار إلى أن ليفربول لم ينجح في الفوز على مانشستر يونايتد في آخر ثماني مباريات جمعتهما في البريميرليج.

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