أليسون: أشكر ليفربول ونيمار سيصبح الأفضل مستقبلًا

أبرز تصريحات أفضل حارس مرمى في العالم أليسون بيكر

قال أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول إنه ممتن للنادي الذي منحه الفرصة ليصبح أفضل حارس في العالم لعام 2019.

وتم اختيار أليسون كأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2019 خلال حفل الجوائز الذي أقامته مجلة فرانس فوتبول في العاصمة الفرنسية باريس.

وعقب تتويجه بالجائزة، أعرب أليسون بيكر عن سعادته وفخره بالحصول على هذا التكريم مؤكدًا أنه لم يكن ليتحقق لولا وجوده في ليفربول وتقديم المساعدة له بواسطة زملائه.

وأضاف: "أود توجيه التهنئة إلى كل الحراس في العالم، لوريس حارس كبير واستحق التواجد في القائمة، هناك أكثر من 10 حراس مرمى في العالم يستحقون الوقوف هنا"

وتابع: "أنا مؤمن بنيمار، الجميع بإمكانه أن يكون الأفضل في حال تحلى بالصبر والجهد وقدم ما يؤدي إلى ذلك، أؤمن أن نيمار يستطيع أن يقف هنا في السنوات القادمة فهو أحد أفضل اللاعبين في العالم"

وأردف: "لدي الحفاز من أجل مواصلة العمل، الأمور لم تنتهِ بالنسبة لي هذا العام، أشعر بالرغبة في مواصلة النجاحات بقميص ليفربول والمنتخب البرازيلي.

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يذكر أن أليسون بيكر قد توج مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، كما توج مع منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا بعدها بشهر ونصف فقط.