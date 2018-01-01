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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

أليجري يوضح لماذا لن يلعب رونالدو أمام أتالانتا

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Getty Images
أليجري يؤكد إراحة رونالدو للمواجهات القادمة

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

تحدث المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس حول مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة القادمة أمام أتالانتا.

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ويحل يوفنتوس ضيفًا على أتالانتا على ملعبه أتزوري أتالانتا غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.

وبخصوص ذلك، قال أليجري إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الفريق لن يشارك غدًا أمام أتالانتا، وسيأخذ قسطًا من الرحاة من أجل قادم المواجهات.

وفسر أليجري إراحة رونالدو بأن الفريق في حاجة له في الأوقات الصعبة، وعلى ذلك فإن مشاركته في جميع المباريات ستعرضه للإرهاق، مما سيحرم الفريق منه في المراحل الحاسمة.

وشارك رونالدو في جميع المباريات المحلية التي لعبها يوفنتوس في بطولة الدوري هذا الموسم، وعلى ذلك، فإن مباراة أتالانتا ستكون هي المباراة الأولى التي يغيب عنها صاروخ ماديرا.

يذكر أن رونالدو قد انضم إلى صفوف يوفنتوس خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من ريال مدريد، ونجح في تقديم الإضافة المنتظرة منه من قبل إدارة وجماهير يوفنتوس حتى الآن.

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