أليجري يهاجم رئيس نابولي ويطالبه بالرُقي

أليجري ظهر عصبياً اليوم في مباراة أتلانتا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

فشل يوفنتوس في مواصلة سلسلة الانتصارات، بتعادل بهدفين لكل فريق أمام أتلانتا، في ملعب أتليتي أتزوري دي بيرجامو، بالجولة الـ18، من الدوري الإيطالي.

تعادل يواصل به يوفنتوس البقاء في الصدارة، لكنه أظهر عصبية المدير الفني ماسيمليانو أليجري بعد نهاية اللقاء.

وتحدث أليجري بعصبية عن طرد متوسط الميدان الأوروجويائي بنتانكور: "من الأفضل الحديث عن المباراة لأني غاضب، اليوم، لم أتحدث سابقًا عن الحكام، لقد قدم بنتانكور أداءً جيدًا، المشكلة كانت الحديث مع اللاعبين الخصم، اليوم كنت أكثر عصبية من المعتاد".

ورد أليجري على تصريحات رئيس نابولي، الذي علق فيها على حكم قمة نابولي أمام إنتر بأنه غير عادل وسيء: "ليس من الجيد أن تصدر تلك البيانات، لم أتحدث مسبقًا عن الحكام، علينا أن نُعلم الجماهير، الحكام في إيطاليا من الأفضل في العالم، المزيد من التعليم والرُقي مطلوب أنه أمر لا يتم شراءه".

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وتابع: "أنا اتأسف للكرة الإيطالية، لا أحد يريد تطورها، خاصة من أجل المستقبل".

وعن مباراة أتلانتا وأداء فريقه: "لقد خضنا شوط أول جيد، تقلينا هدفًا من فرصة وحيدة، كنا نعرف أنها مباراة صعبة، نتيجة جيدة أمام فريق جيد جدًا".

واختتم عن الألماني إيمري تشان: "خاض مباراة جيدة، اللاعبين كذلك، كنا نريد الفوز، علينا أن نُحضر بشكل جيد لمباراة سامبدوريا".

هدف رونالدو بعد دخوله بديلًا لم يكفي لتأمين النقاط الثلاث.. يوفنتوس يتعادل مع أتلانتا 2-2 ويُبقي سجله خاليًا من الهزائم مع نهاية الدور الأول ⚫️⚪️ pic.twitter.com/0ACvPO77Yv — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 26, 2018

وحفظ يوفنتوس لنفسه لقب بطل الشتاء منذ الجولة السابقة، حيث سيخوض مباراة سامبدوريا في الجولة الأخيرة من أجل تعزيز صدارته.