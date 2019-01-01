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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

أليجري يكشف صفقة يوفنتوس الشتوية والغيابات أمام كييفو

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يوفنتوس يواجه منافس عنيد استفاق في الجولات الأخيرة

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تحدث المدير الفني الإيطالي، ماسيمليانو أليجري عن مواجهة كييفو فيرونا في الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.

ويعود يوفنتوس للمشاركة المحلية، بعد الفوز على ميلان بهدف نظيف في السوبر الإيطالي، الأسبوع الماضي، بالمملكة العربية السعودية.

وبدأ الإيطالي حديثه عن بعض التغييرات المنتظرة في تشكيل البيانكونيري: "ساندرو سيبدأ غدًا، بارزالي لازال يعمل، بنعطية خارج القائمة، وسيتم تقييم حالة بيانيتش هذا الأسبوع، وفي حراسة المرمى سيكون بيرين متواجدًا".

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وعن الكرواتي ماريو ماندجوكيتش: "سيعود ماريو الأسبوع المقبل أمام لاتسيو".

وعن إمكانية رحيل سبنزولا ومشاركة جواو كانسيلو المحتملة: "بإمكانه الرحيل إذا وجدنا البديل المناسب، جواو مازال يتعافة وقد يشارك كبديل".

وواصل حديثه عن سوق الانتقالات الشتوية للفريق: "في البداية، نحن لدينا صفقة مهمة في يناير وهو عودة الألماني سامي خضيرة".

وانهى عن مواجهة كييفو فيرونا: "علينا أن نركز على المباراة، دي كارلو ساهم في لم الفريق، ولقد حققوا الفوز، و5 تعادلات وسوف يواصلون الأمل حتى النهاية".

ويسعى يوفنتوس لتوسيع الفارق مع نابولي لأكثر من 9 نقاط، والذي سيواجه لاتسيو مساء اليوم.

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