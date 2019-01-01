أليجري يكشف تشكيل يوفنتوس أمام سامبدوريا واستبعاد كريستيانو رونالدو

تعرف على تصريحات أليجري في المؤتمر الصحفي لمباراة سامبدوريا

كشف ماسيلميانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، تشكيل الفريق لمباراة سامبدوريا مؤكدًا غياب كريستيانو رونالدو للراحة.

المدرب الإيطالي يخوض آخر مباراة له مع البيانكونيري بعد إعلان رحيله بصورة نهائية.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي لمباراة سامبدوريا: "جئت اليوم لكي أحيكم جميعًا في آخر مرة قبل الرحيل عن صفوف البيانكونيري، أتمنى رؤية الجميع في المباراة".

وتابع: "غدًا سوف يلعب كارلو بنسوليو في حراسة المرمى وأمام كاسيراس ودانيلي روجاني وكيلليني وماتيا دي شيليو وكودرادو وإيمري تشان وبينتاكور وبيريرا وباولو ديبالا وكذلك مويس كين".

أليجري أكد غياب كريستيانو رونالدو عن المباراة لأجل الحصول على الراحة قبل الانضمام لمنتخب البرتغال كما أوضح أنّ تشيزني مصاب في الركبة وسوف يخضع لعملية جراحية، مشيرًا إلى غياب ماتويدي وبيرناردسكي وكانسيلو وماريو ماندزوكيتش ودوجلاس كوستا وأليكس ساندرو.

🎙 Allegri: @Cristiano will not play. He must rest for his national team and it is right that others should play. #SampJuve #ForzaJuve — JuventusFC (@juventusfcen) May 25, 2019

وواصل: "لو أنّ سبينازولا تعافى من الإصابة سيلعب على بيريرا ولكن الأهم بالنسبة لي أن نخوض مباراة الغد في محاولة لترك نهاية سعيدة للموسم الجاري".

واختتم: "أشكر الجميع على الحضور، لقد كانت فترة عظيمة لي مع يوفنتوس وأتمنى أن يكون آخر يوم لي على مقاعد البدلاء جيدًا".

جدير بالذكر أنّ يوفنتوس حصد لقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري.