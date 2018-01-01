أليجري يُعلق على ارتباط اسمه بمانشستر يونايتد

مدرب يوفنتوس يرد للمرة الأولى على الأنباء التي تحدثت عن إمكانية تدريبه لمانشستر يونايتد مستقبلًا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس على التزامه بتعاقده مع فريق يوفنتوس، وذلك رُغم الأنباء التي ربطت اسمه بالانتقال لتدريب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

المدرب الإيطالي كان ضمن الأسماء المرشحة من قبل وسائل الإعلام لتولي تدريب فريق الشياطين الحُمر، وذلك عقب رحيل المدرب البرتغالي جوزية مورينيو عن قلعة أولدترافورد وتعيين المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق حتى نهاية الموسم.

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وعن هذه الأنباء قال أليجري: "أنا مرتبط مع يوفنتوس بعقد سينتهي بعد عام ونصف من الآن، أنا سعيد بما أقدمه مع الفريق حاليًا".

أما عن التعادل أمام أتلانتا في الجولة الماضية ومواجهة سامبدوريا يوم السبت قال أليجري: "الفريق ليس في أزمة، تعادلنا أمام أتلانتا لأننا لعبنا شوطًا كاملًا بعشرة لاعبين، حققنا 16 انتصارًا وتعادلين وتصدرنا مجموعتنا في دوري أبطال أوروبا، لذلك فمن يقول إن الفريق في أزمة ربما يكون يمزح، لا أعرف ما الذي سيحدث أمام سامبدوريا، ولكن ما أعرفه هو أن الفريق لديه 50 نقطة حتى الآن ولن تنقص بكل تأكيد".