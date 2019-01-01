أليجري يؤكد عدم كفاية رونالدو ويشيد بتطور موراتا وعقلية أتلتيكو سيميوني

ويؤكد مشاركة ديبالا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدير الفني الإيطالي، ماسيمليانو أليجري، ليوفنتوس الإيطالي، مشاركة الأرجنتيني باولو ديبالا أمام أتلتيكو مدريد غدًا، بذهاب دور الـ16.

ويحل يوفنتوس الإيطالي ضيفًا على أتلتيكو مدريد الإسباني، على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو والتي ستسضيف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

وسجل الأرجنتيني 5 أهداف في دور المجموعات من المسابقة الأوروبية، ويأمل في مواصلة الأرجنتيني أرقامه الإيجابية.

وداعب أليجري الصحفيين قائلاً عن مشاركة الأرجنتيني: "ديبالا سيشارك غدًا، هذا سيجعل الصحفيين سعداء الآن، أعتقد أنها المباراة التي قد يجعلنا فيها أصحاب اليد العليا، فهو لن يلعب بسبب هدفه يوم الجمعة الماضية أو أداءه".

وعن أتلتيكو مدريد: "فريق منظم ولديه قوة في المناطق الدفاعية، وهذا الفريق يتطور بدنياً، وفنياً، وفيسيولجيًا، علينا المُضي قدمًا، أنها أهم فترة في الموسم، مباراة متكافئة، ونعرف أننا سنواجه فريق متكتل، ويعتمد على الكرات الثابتة".

وأضاف عن أهمية البطولة للسيدة العجوز: "المسابقة ليست إجبار، أكثر منها هدفًا، أحيانًا تكون بعض الأحداث ضدك، تواجد كريسيتانو رونالدو قيمة مضافة لكنها ليست كافية، الفريق كله لابد من أن يقدم مستواه".

واختتم عن مواجهة سيميوني وكذلك ألفارو موراتا لاعب الفريق السابق: "لقد قدم سيميوني عقلية قوية لأتلتيكو مدريد، والفريق يحقق بها نتائج رائعة، موراتا تطور كثيرًا، بالإضافة إلى أنه لاعب خطير، غدًا سنحاول أن نسيطر على اللقاء وأن نكون حذرين من المرتدات".

وسيكون لقاء الإياب في أرضية ملعب أليانز ستيديوم في منتصف مارس المقبل، في إيطاليا.