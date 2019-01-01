أليجري: مجنون من يفكر بأن يوفنتوس سيفوز بكل المباريات

يوفنتوس يخسر للمرة الثالثة الموسم الحالي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

هنئ المدير الفني الإيطالي، ماسيمليانو أليجري، أتلانتا بالتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، عقب التفوق على يوفنتوس بثلاثية نظيفة.

وفاز أتلانتا في المباراة التي تحمل الرقم 250 لأليجري على رأس العارضة الفنية للسيدة العجوز.

أليجري تحدث في البداية عن طرده: "لقد كان قرار طردي صحيحًا، لقد كنت سأفقد أعصابي في أي وقت، النتيجة كان معلقة، لقد أصيب بعض من لاعبي الفريق، تستطيع العودة من النتيجة تلك في مباراة أو 2، لكن بشكل عام ستخسر".

وتابع: "لم يكن يومنا، أتلانتا يستحق الفوز والتأهل، الأمر محبط لنا، لقد من الجنون أن نفكر في إمكانية فوز يوفنتوس بكل مباراة هذا الموسم".

وأردف: "من المستحيل الفوز في كل مباراة، كنا نريد الفوز بكأس خامس على التوالي، لكن أتلانتا كان أفضل فنياً وأقوى، ونهنهم على الفوز، هذا درس للفريق، في الموسم الماضي تعادلنا مع كروتوني وسقطنا أمام نابولي".

وانهى: "لدينا مواجهة بارما يوم السبت وهم مميزين في المرتدات، ماندجوكيتش سيعود وخضيرة وبيانيتش عادا اليوم، هؤلاء سيساعدونا في العودة مرة أخرى ومواصلة المسيرة".

قد يرى البعض خروج يوفنتوس من كأس إيطاليا فرصة للتركيز على البطولات الكبرى 👀



إلا أن عقلية رونالدو لا تقبل الهزيمة! ☝️ pic.twitter.com/hHrLCxGmOu — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 30, 2019

وكان يوفنتوس يمني النفس من أجل الفوز والوصول للمربع الذهبي من أجل تحقيق لقب خامس على التوالي لم يتحقق في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى سابقًا.