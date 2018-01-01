أليجري: ماندزوكيتش خارق للعادة

أليجري يشيد بماريو ماندزوكيتش

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أشاد المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس بلاعبه ماريو ماندزوكيتش عقب مباراة روما، مشيرًا إلى أنه لاعب خارق للعادة. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان ماندزوكيتش قد قاد يوفنتوس لتحقيق انتصار هام على حساب ضيفه روما بهدف مقابل لا شيء، في قمة الأسبوع السابع عشر من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في لقاء ما بعد المباراة إنه سعيد جدًا بما يقدمه الجميع في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق يعمل كمجموعة واحدة، والجميع يلعب على مستوى التحدي.

وأضاف: "أود التوجه بكلمات خاصة إلى ماريو ماندزوكيتش، إنه لاعب خارق للعادة، ودائمًا يكون موجودًا عند الحاجة له، في الفترة الأخيرة كان هو أحد أهم أسباب ما نحن عليه الآن.

وتابع: "العمل الذي يقدمه مانزوكيتش هائل فعلًا، البعض لا يلاحظ ما يقدمه إلا حين يسجل أهداف، ولكنه سواء جل أو لم يسجل يظل أحد أهم لاعبي الفريق"

يذكر أن ماريو ماندزوكيتش قد سجل هدف الفوز على روما برأسية رائعة، ليستمر في تقديم الأهداف الحاسمة ليوفنتوس كعادته هذا الموسم.