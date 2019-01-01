كونتي ينتظر موقف أليجري ليوقع على عقده مع إنتر

المدرب بات قريبًا جدًا من إعلان تدريبه للإنتر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت المصادر الصحفية الإيطالية أن أنتونيو كونتي بات على أعتاب توقيع عقد تدريبه للإنتر الموسم القادم.

وألمح كونتي مؤخرًا لإمكانية عودته للعمل في إيطاليا، لكن رافضًا في نفس الوقت فكرة تدريب روما بحجة أن الظروف غير مناسبة حاليًا، وقد ارتبط بالميلان والإنتر بجانب فريقه القديم يوفنتوس.

صحيفة إل كورييري ديلو سبورت أوضحت أن كونتي كان ينتظر عرضًا من باريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد أو يوفنتوس، ولكن لم يتحدث معه أي من تلك الأندية، ليدخل في مفاوضات جادة مع النيرادزوري.

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الصحيفة أضافت أن المفاوضات كللت بالنجاح وتم التوصل لاتفاق على عقد طويل الأمد سيحصل المدرب بموجبه على 8-9 ملايين يورو سنويًا، لكن هناك شيء واحد يؤخر التوقيع الرسمي على العقد، وهو موقف ماسيميليانو أليجري ومستقبله في يوفنتوس.

إذ أفادت الصحيفة الصادرة من العاصمة روما أن كونتي ينتظر الاجتماع الحاسم يوم الأربعاء بين أليجري وأندريا آنييلي رئيس يوفنتوس لتحديد مستقبل المدرب وإن كان سيبقى مع الفريق الموسم القادم أم لا، خاصة بعد الحديث عن عدم رضا الإدارة عن عمله وخروجه من دوري الأبطال أمام أياكس أمستردام.

كونتي يأمل في العودة ليوفنتوس حال تم الانفصال عن أليجري، ولذا سينتظر نهاية تلك القصة يوم الأربعاء ومن ثم وحال بقاء أليجري في منصبه، سيضع توقيعه على عقد تدريبه للإنتر.