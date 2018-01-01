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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

أليجري عن هدف رونالدو: أنا لا أشاهد ركلات الجزاء

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المدرب الإيطالي سعيد بالتطور البدني لفريقه..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس سعادته بفوز فريقه في مباراة الديربي ضد تورينو بهدف نظيف، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدوري الإيطالي.

 

وقال أليجري عقب المباراة:"الأمور كانت صعبة لأننا لعبنا بعد 3 أيام من مباراة دوري أبطال أوروبا، وكانت مباراة ديربي ضد فريق في حالة جيدة".

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وأضاف:"تورينو ركض وضغط كثيراً في الشوط الأول وهذا سبب لنا بعض الصعوبات، في الشوط الثاني ضغطنا بشكل أفضل وحصلنا على العديد من الفرص".

وأوضح:"طالبت اللاعبين بالتوحد والتضحية خلال المباراة، في الشوط الأول كنا متعجلين بسبب ضغطهم، ثم سقط تورينو على المدى الطويل، وحقيقة أننا أصبحنا أفضل في الشوط الثاني تعني أننا نتطور بدنياً".

وعن ركلة الجزاء التي سجل منها كريستيانو رونالدو هدف الفوز والتي لم يشاهدها المدرب قال:"أنا لا أنظر إلى ركلات الجزاء عادةً، كريستيانو كان جيداً لتسجيلها".

يذكر أن يوفي استمر في تحليقه بصدارة الكالتشيو بـ46 نقطة، بفارق 11 نقطة عن نابولي الذي يحل ضيفاً على كالياري غداً.

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