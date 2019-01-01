أليجري: عقلية رونالدو واحترافيته صنعا أسطورته

مدرب يوفنتوس السابق ماسيمليانو أليجري يشيد بكريستيانو رونالدو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال ماسيميليانو أليجري إن كريستيانو رونالدو أسطورة في عالم كرة القدم، و أشاد باحترافيته وعقليته الفريدة وشخصيته كأسباب في صناعة أسطورته.

وكان أليجري قد أشرف على تدريب رونالدو لموسم واحد وهو الموسم الماضي، وذلك بعدما انتقل صاروخ ماديرا ليوفنتوس صيف 2018 قادمًا من ريال مدريد.

وحول ذلك، قال ماسيمليانو أليجري إن كريستيانو رونالدو حالة فريدة في كرة القدم وأحد أفضل اللاعبين الذين مروا عليها عبر تاريخها.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 13, 2019

وأضاف: "العقلية التي يمتلكها كريستيانو رونالدو لا تعرف إلا الفوز ولا تكتفي بما حققت سلفًا، إنه شخص طموح دائمًا ويبحث عن المزيد على الرغم من كل ما حققه منذ بداية مسيرته"

وتابع: "رونالدو يمتلك الشخصية والتي يقدر على فرضها في أي وقت وأي مكان، احترافيته نموذج للاعبين الشباب ولكل من يرغب في ترك بصمة أو مسيرة ذهبية"

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يذكر أن ماسيمليانو أليجري قد رحل عن يوفنتوس بنهاية الموسم المنصرم، بعد 5 مواسم قضاها كمدرب للسيدة العجوز حقق خلالهم العديد من الإنجازات والتتويجات.