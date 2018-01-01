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دوري أبطال أوروبا

أليجري: رونالدو سيشارك أمام يونج بويز

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مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري سيدفع برونالدو أساسيًا أمام يونج بويز في دوري أبطال أوروبا

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

كشف ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن نيته في إشراك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام فريق يونج بويز السويسري في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج البيانكونيري للفوز على مضيفه السويسري لضمان صدارة مجموعته، لذلك لا ينوي أليجري إجراء تعديلات جذرية على تشكيلة الفريق سوى عدم مشاركة كيليني.

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وقال أليجري: "من المهم لنا الفوز لكي نتصدر المجموعة، روجاني سيشارك بجوار بونوتشي في الدفاع بدلًا من كيليني، بينتانكور سيلعب كونه كان موقوفًا أمام تورينو".

كما أضاف المدرب الإيطالي: "رونالدو سيشارك أيضًا، بعد ذلك سأحتاج للاستقرار على بقية الأسماء".

وتابع مدرب البيانكونيري حديثه وقال: "لن نريح رونالدو لأنها مباراة لحسم المركز الأول وصدارة المجموعة، بينما سيرتاح كيليني لأنه لا يستطيع المشاركة على العشب الاصطناعي".

يذكر أن يوفنتوس كان قد ضمن التأهل لدور الـ 16 قبل اللجوء للجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري الأبطال.

 

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