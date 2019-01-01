أليجري: التسرع حرمنا من فوز مستحق على تورينو

المدرب الإيطالي يعتقد أن فريقه ظهر بشكل جيد في الديربي

يرى ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، أن فريقه لم يكن ليستحق الخسارة، في الديربي أمام غريمه اللدود تورينو.

يوفنتوس اكتفى بالتعادل الإيجابي 1/1 في الديربي المقام على ملعبه، بعدما كان على أعتاب هزيمة محققة.

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الهدف الأول كان لتورينو عن طريق ساسا لوكيتش في الدقيقة 18، قبل أن يعادل كريستيانو رونالدو النتيجة في الدقيقة 84.

أليجري قال بعد المباراة:"الهزيمة كانت غير مستحقة لو حدثت لأننا قدمنا مباراة جيدة جداً، تورينو لم يسدد كرة واحدة على المرمى في الشوط الثاني".

وأضاف:"بالشوط الأول منحناهم هدفاً من خطأ بكرة على جانب الملعب كان يمكن تفاديها بسهولة".

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وتابع:"بعد التعادل كان أمامنا 10 دقائق من أجل الفوز، والتسرع حرمنا من تسجيل هدف ثاني".

وأما عن نهاية الموسم:"أريد تهنئة اللاعبين لكل ما قدموه بهذا الموسم الاستثنائي الآن علينا الحفاظ على بعض اللاعبين وإراحتهم ومنح الفرصة لآخرين".

يذكر أن الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 89 نقطة في المركز الأول بجدول الدوري، حيث حسم اللقب بشكل رسمي، بفارق 19 نقطة عن نابولي الثاني، مع تبقي 3 مباريات للسيدة العجوز بالبطولة.