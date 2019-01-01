أليجري: أتمنى ألا نلجأ للوقت الإضافي أمام ميلان

مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري متحمس لخوض السوبر الإيطالي أمام ميلان

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس على تمنيه أن يفوز فريقه على ميلان في الوقت الأصلي من مباراة كأس السوبر الإيطالي التي ستقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال أليجري في تصريحاته عشية المباراة: "هذا اللقاء في غاية الأهمية ولا يحتمل التعويض، المباراة ستكون صعبة وهي الطريقة الأفضل للتحضير لخوض الأدوار الاقصائية من دوري أبطال أوروبا، بوجود كريستيانو رونالدو علينا حصد المزيد من البطولات".

جاتوزو يؤكد أن هيجواين لم يطلب منه الرحيل

كما أضاف مدرب البيانكونيري: "أهم ما يميز فريقنا هو احترامنا الدائم للخصوم، ولكني أتمنى أن ننهي المباراة في الـ 90 دقيقة وألا نلجأ للأشواط الإضافية، تدربنا جيدًا وهدفنا هو الفوز فقط لا غير".

واختتم أليجري حديثه وقال: "مباراة الغد ستكون أمسية رائعة، ليست لجماهير كرة القدم فقط، بل لجماهير الرياضة بأكملها، علينا الحذر من هيجواين الذي يريد الانتقام لفريقه بعد الخسارة في سان سيرو".