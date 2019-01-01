ألونسو يعلن موقفه من تدريب بايرن ميونخ

هل يرى تشابي ألونسو نفسه مرشحًا لقيادة بايرن ميونخ حاليًا؟

استبعد أسطورة كرة القدم الإسبانية ونجم بايرن ميونخ سابقًا والمدير الفني الحالي لفريق الرديف بنادي ريال سوسيداد نفسه من سباق الترشح لقيادة الفريق البافاري.

وكانت بعض المصادر الصحفية قد تساءلت عن موقف تشابي ألونسو من تدريب بايرن ميونخ في ظل سعي النادي لإيجاد مدرب جديد.

وبخصوص ذلك، رأى تشابي ألونسو أنه ليس مرشحًا في الوقت الحالي لتدريب الفريق البافاري نظرًا لنقص خبرته في عالم التدريب.

وحول ذلك، قال تشابي ألونسو إنه لم يخض أي تجربة تدريب مع فريق أول حتى الآن، مؤكدًا أنه حديث العهد بمجال التدريب.

وأضاف: "لدي تجربتين مميزتين أعتز بهما كثيرًا مع الفريق الثالث لريال مدريد وأخرى حالية مع الفريق الرديف لريال سوسيداد"

وتابع: "كلاهما أعطاني خبرة إضافية ولكنني أشعر أنني ما زلت أحتاج إلى المزيد من الوقت حتى أصبح جاهزًا لتدريب فريق بحجم بايرن ميونخ"

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يذكر أن الفريق البافاري كان قد أقال نيكو كوفاتش لسوء النتائج منذ حوالي شهر ونصف، وعين هانس فليك خلفًا له بشكل مؤقت.