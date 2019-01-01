الانتقالات

ألونسو: الرحيل عن تشيلسي؟ أنا سعيد جدًا هنا

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ماركوس ألونسو ينفي شائعات رحيله عن تشيلسي

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

نفى ظهير نادي تشيلسي ماركوس ألونسو رغبته في الرحيل عن صفوف البلوز خلال الميركاتو الحالي.

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وكانت العديد من الشائعات قد تحدثت عن اقتراب الظهير الإسباني من الرحيل عن البلوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولكن على خلفية ذلك، رد ماركوس ألونسو بأنه لا يفكر في هذا الأمر في والوقت الحالي كما تشيع الصحف.

وقال ألونسو: "أنا سعيد مع تشيلسي وأفكر في المستقبل، لدينا العديد من التحديات القادمة علينا التكاتف من أجل تخطيها"

وأضاف: "عادة ما يتم إصدار شاعات تتعلق بسوق الانتقالات الصيفية في هذه الفترة وأغلبها يكون غير صحيح"

وتابع: "فرانك لامبارد أسطورة هذا النادي وأحد أكبر رموزه على الإطلاق، وجوده كمدرب سيساعدنا كثيرًا في ما هو قادم"

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يذكر أن فرانك لامبارد قد تولى تدريب تشيلسي خلفًا لماوريسيو ساري المنتقل لتدريب يوفنتوس.

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