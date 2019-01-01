حصاد ألميريا - نحس جوتي و24 ينكسر وفرحة ثلاثية لتركي آل الشيخ

كتيبة جوتي أخيرًا عرفت طريق الانتصارات معه

استضاف ألميريا الإسباني هذا الأسبوع، نومانسيا، على أرضه بملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ضمن الجولة الـ17 من دوري الدرجة الثانية الإسباني، ليكون هو مفتاح كسر النحس.

ألميريا نجح في الفوز أمام نومانسيا بثنائية نظيفة، ليحقق أول انتصار له في عهد مدربه الإسباني جوتي، الذي تولى المسؤولية في الخامس من الشهر الجاري، خلفًا للبرتغالي بيدور أيمانويل.

ملخص مباراة الأسبوع:

دخلت كتيبة المدرب الإسباني المباراة بتشكيل مكون من:

وقبل إطلاق صافرة البداية، دخل اللاعبون مرتديين مطبوعًا عليها عبارة "لا - لا"، في مبادرة لنبذ العنف في جميع أنحاء العالم.

البداية كانت جيدة، حيث تحصل ألميريا على ضربة جزاء بعد مرور أربع دقائق فقط من صافرة البداية، سجل منها فادا الهدف الأول.

ولم تمر الـ45 دقيقة الأولى إلا وعزز نادي تركي آل الشيخ تقدمه بهدف ثاني في الدقيقة 31 عن طريق خوسي كارلوس لازو.

وشهدت الدقيقة 74 تعرض اللاعب بيتروفيتش للطرد بعدما تحصل على الإنذار الثاني، ليغيب عن المباراة المقبلة.

الضيوف سجلوا هدفًا قبل النهاية بعشر دقائق، لكن وبعد الرجوع لتقنية الفيديو، قرر حكم اللقاء إلغائه.

هذا الفوز هو الأول لألميريا في عهد جوتي، حيث تعادل في المباراتين الماضيتين أمام ريال سرقسطة وإلتشي بالنتيجة نفسها 1-1.

لم يكن نحس جوتي فقط من كُسر في هذه الجولة، بل كذلك نحس يوم 24 من نوفمبر، حيث أقيمت المباراة، فلم يحقق ألميريا أي فوز في هذا اليوم منذ تأسيسه، حيث تعادل مرتين أمام غرناطة 0-0، وأمام جيمناستيك 2-2.

موقفه في جدول الترتيب:

عاد ألميريا للمنافسة على التأهل لدوري الدرجة الأولى، حيث ارتفع رصيده إلى النقطة 29 في المركز الثاني، خلف قادش صاحب الصدارة بـ39 نقطة، ومتساويًا مع صاحب المركز الثالث هويسكا.

تصريحات مع بعد المباراة:

المدرب جوتي: "لقد لعبنا بعض المباريات بدون أن ننتصر وأعتقد أنه كان من الضروري أن نفوز في هذه المباراة، خاصةً وأنها على ملعبنا وأمام أنصارنا، حتى يكون المشجعين سعداء بالفريق.

"لقد فعلنا ذلك في مباراة صعبة، لقد كنا أفضل من خصمنا، في شوط المباراة الأول سجلنا هدفين وفي الشوط الثاني كان الأمر أكثر صعوبة".

اللاعب أوونا: "نتمنى أن نحظى بأداء أفضل الآن، حصلنا على نقاط في المباريات السابقة، ولكننا أردنا أن نحصل على الثلاث نقاط هذه المرة، هذا أول انتصار لنا مع جوتي، ويجب أن نستمر على ذلك المنوال".

اللاعب أجوزا: "كنت أتمنى أن نستمر على الطريقة التي بدأنا بها، لعبنا أربع مباريات، خسرنا بهم نقاط لصالح منافسينا، عندما تستحوذ على الكرة عليك التسجيل، لأن الكرة لا تسامحك أبدًا، إذا كانت النتيجة ستصبح 2-1 ونحن عشر لاعبين، فالنتيجة كانت ستصبح صعبة للغاية، لكن الحكم ألغى المباراة، كنا سنعانى ولن نتمكن من اللعب بهذه الطريقة".

تعليق تركي آل الشيخ؛ مالك ألميريا، على المباراة:

انتصارات آل الشيخ كانت كبيرة في ذلك اليوم، حيث توج الهلال السعودي كذلك بطلًا لدوري أبطال آسيا بالفوز أمام أوراوا ريدز الياباني بثنائية نظيفة، بجانب تتويج صديقة المدرب خورخي جيسوس مع فريقه فلامنجو البرازيلي بطلًا لكأس ليبرتادوريس بالفوز أمام ريفر بليت الأرجنتيني بثنائية مقابل هدف وحيد.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الهلال وألميريا وجيسوس كله فوز الحمد لله".

الهلال والميريا وجيسوس كله فوز الحمدالله🇸🇦🔥🙏🏻❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 24, 2019

المباراة المقبلة:

يحل ألميريا في 30 من الشهر الجاري ضيفًا على تينيريفي، ضمن الجولة الـ18، على ملعب هيليودورو رودريجيز لوبيز.

تينيريفي يحتل المركز الـ16 بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة، حيث فاز في أربع مباريات، وتعادل في ست، وخسر سبعة لقاءات أخرى.