ألميرون يعلن قائمة الشباب المسافرة لألمانيا

لخوض الفترة التحضيرية استعداداً للموسم الجديد

أعلن خورخي ألميرون المدير الفني لنادي الشباب السعودي، عن قائمة فريقه المسافرة لألمانيا من أجل المعسكر الودي.

الشباب يتوجه غداً الأحد لألمانيا، لبداية التحضير للموسم الجديد، قبل العودة مرة أخرى في أغسطس المقبل.

وجاءت قائمة الشباب كالتالي :محمد عواجي وعبدالله العويشير ومروان الحيدري وحسن معاذ ومحمد البقعاوي وأحمد شراحيلي ومحمد سالم وحسان تمبكتي وفهد غازي وعبدالله الشامخ وصوماليا وعمران الياس وعبدالملك الخيبري وعبدالملك الشمري ووليد حزام وتركي العمار وعبدالمجيد الصليهم.

وكذلك كل من: ناصر العمران وراكان الشملان وسيبا وحسن القيد وبوبكر تراولي وكرستيان جوانكا ودانييلو أسبيريا وحسن الراهب وعبدالله الحمدان.

حسنًا هذا ليس الهدف الوحيد 😅



روح وإصرار كبير من إبراهيموفيتش 👏pic.twitter.com/6vhUNIXdfa — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

واختار ألميرون قائمة أخرى للاعبين المختارين من أجل المعسكر الداخلي، بعيداً عن المسافرين لألمانيا.

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وتضمنت اللاعبين:محمد الدوسري وعبدالإله الشمري وجامان وبوديسكو وعبدالعزيز الشهراني وعلي مجرشي ومؤيد معافا وفهد الحبيب وعبدالله حقوي ومحمد عطيه.