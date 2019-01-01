ألمونيا يروي تفاصيل صراعه مع ليمان في أرسنال

العلاقة لم تكن جيدة بين الحارس الإسباني ونظيره الألماني

كشف مانويل ألمونيا حارس أرسنال السابق، عن معاناته مع الفريق الإنجليزي، خلال فترة تواجد الألماني ينز ليمان، والصراع المحتدم بينهما منذ وصوله للنادي.

الحارس الإسباني انضم إلى أرسنال في 2004 تحت قيادة الفرنسي أرس فينجر، والذي أراد منافساً لليمان على حراسة عرين المدفعجية بعد رحيل ديفيد سيمان.

وقال ألمونيا في تصريحات صحفية:"عندما جئت لأرسنال كنت في حالة سعيدة كبيرة، لتواجدي بجانب واحداً من الحراس المفضلين لي".

وأضاف:"كان على أعلى مستوى من الاحترافية وقوة الشخصية، لاعب لا يقبل سوى الفوز واستمتعت كثيراً بالعمل معه".

وتابع:"المشكلة بدأت عندما كنت في حالة فنية جيدة وأتدرب جيداً وأتمتع بطاقة كبيرة، ووقتها كان ليمان لا يحظى بأفضل أوقاته مع أرسنال".

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واستكمل:"وقتها فينجر اتخذ قراره بجلوسه على دكة البدلاء ومنحي المركز الأساسي، وهو بطبيعة الحال تسبب في شعور ليمان بالإحباط لأنه لاعب لا يقبل الهزيمة، لذلك كانت هناك العديد من الأوقات الصعبة بيننا".

يذكر أن ألمونيا أصبح الحراس الأول لأرسنال على حساب ليمان بداية من موسم 2007/2008، ليضطر ليمان للرحيل والبحث عن نادي آخر.