برشلونة يخطب ود جوسينس

روبين جوسينس يقدم مستوى مميز جدًا مع ألمانيا ما قد يرفع سعر التخلي عنه ويجعله هدفًا للعديد من الأندية هذا الصيف.

حظى ظهير منتخب ألمانيا روبين جوسينس بحفاوة وإشادة كبيرة من جماهير بلاده عقب الأداء المميز الذي قدمه أمام منتخب البرتغال في اللقاء الكبير الذي سجل خلاله هدفًا من رباعية بلاده.

وغادر روبين الملعب في الدقيقة 62 بعد دقيقتين من تسجيله هدف بلاده الرابع في المبارة التي حسمتها ألمانيا 4-2 ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة في بطولة يورو 2020.

وقدم ظهير نادي أتالانتا الإيطالي مباراة كبيرة كان له دورًا في أهداف ألمانيا الأربعة ليحقق المانشافت أول فوز لهم بالمجموعة التي تبدو حساباتها معقدة وتتصدرها فرنسا بأربع نقاط.

ورغم أن جوسينس سيتم عامه السابع والعشرين الشهر المقبل إلا أنه لم يظهر كثيرًا مع منتخب ألمانيا وكانت مباراة الأمس مشاركته التاسعة مع ألمانيا التي قرر ان يمثلها السنة الماضية فهو يحمل الجنسية الهولندية أيضًا.

هل كان تألق مفاجئًا؟

لكن تألق ظهير أتالانتا لم يكن وليد الصدفة فهو يقدم مع فريهه الإيطالي سجل خلاله 12 هدفًا وصنع 8 أهداف وشارك تقريبًا في معظم مباريات الموسم؛ 44 مباراة.

هل سيتردد اسم جوسينس في سوق الانتقالات؟

لن يلفت تألق جوسينس النظار إليه لأنها بالفعل متجهة نحوه فبحسب التقارير الإسبانية فإن برشلونة تواصل مع ممثلي اللاعب بالفعل قبل البطولة كما أن بطل الدوري الإيطالي إنتر ويوفنتوس رُبط اسمهما باللاعب الذي كان أتالانتا قد حدد سعر التخلي عنه 40 مليون يورو لكن صحف ومواقع إيطاليا تشير إلى أن تألقه ربما سيرفع سعر التخلي عنه بما يقرب 10 ملايين يورو.

ويأتي تألق جوسينس أمام البرتغال تحديدًا وقائدها كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس فرصة لرد اعتباره فاللاعب الألماني قال في وقت سابق إنه طلب من كريستيانو الحصول على قميصه بعد مباراة لفريقيهما لكنه رفض وهو ما أحرجه.

لاعبو أتالانتا سخروا من زميله وحاولوا التخفيف عنه وقتها بإحضار قميص رونالدو هددية له.

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