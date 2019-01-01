ألمانيا تواجه الأرجنتين بدون الفائزين بكأس العالم 2014

في لقطة طريفة.. ألمانيا تلعب أمام الأرجنتين بدون أي لاعب ممن فازوا بنهائي مونديال 2014

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أجرى المدرب يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا عددًا من التعديلات على تشكيلته الأساسية في مواجهة الأرجنتين مساء اليوم، ليشارك بجيل جديد من اللاعبين لم يشارك في كأس العالم 2014.

وتحل الأرجنتين ضيفة على ألمانيا على ملعب سيجنال أيدونا بارك معقل نادي بوروسيا دورتموند، في إعادة لنهائي كأس العالم 2014 الذي لعب في الماراكانا بالبرازيل.

وفي حدث لم يتكرر من قبل، قام لوف بإشراك 11 لاعبًا في المباراة بشكل أساسي لم يشارك أي منهم في الفوز بكأس العالم 2014 رفقة المانشافت.

ودخل لوف بتشكيل مكون من مارك أندري تير شتيجين في حراسة المرمى، وذلك بعد كثير من اللغط حول منافسته مع مانويل نوير على المركز الأساسي.

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ودخل لوف المباراة بالتشكيل التالي: تير شتيجن؛ كلوسترمان، سولى، ستارك، هالستنبرج؛ كيميتش، هافيرتس؛ جنابرى، رويس، براندت؛ فالدشميدت.

ويفتقد منتخب الماكينات عشرة لاعبين بسبب الإصابات والاسبتعادات أبرزهم نجم ريال مدريد توني كروس وليروي ساني وأنطونيو روديجر وتيمو فيرنر وليون جوريتسكا وماتياس جينتر وآخرين.

وحول الغيابات قال المدرب يواخيم لوف: "اعتدنا على هذه الأمور لأنها تكررت كثيرًا من قبل. لم أكن أريد ذلك بالطبع، هو ليس الوضع المثالي للمجموعة، وهذه الغيابات لا تتكرر كثيرًا بهذا الشكل، ولكن علينا التعامل مع الأمر الواقع".

يذكر أن ألمانيا تلعب مباراة ودية استعدادًا لمواجهة إستونيا مساء الأحد المقبل ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.