"لا يثقون فيه بميونخ" .. أسطورة ألمانيا يتعجب من استدعاء كلوب لنجم بايرن

كان ناثانيال براون يُعتبر مؤخرًا عضوًا دائم الظهور في تشكيلة منتخب ألمانيا. ومع ذلك، يشكك المحلل التلفزيوني ديتمار هامان في آخر استدعاء للظهير الأيسر من قِبَل مدرب المنتخب الوطني يورجن كلوب.

وقال هامان عبر شبكة Sky: "ما فاجأني قليلاً هو اختيار براون". وأشار إلى أن اللاعب متعدد المراكز البالغ من العمر 23 عاماً هو "حالياً الخيار الثالث في مركز الظهير الأيسر" في بايرن ميونخ. وأضاف: "يبدو أنهم لا يثقون به في الخط الخلفي".

في المباراتين الأخيرتين، حظي لاعبون آخرون بفرصة اللعب في مركز الظهير الأيسر. فقد شارك ألفونسو ديفيز، الذي استعاد مستواه، أساسياً في التعادل 2-2 أمام بوروسيا دورتموند، بينما شارك يوزيب ستانيشيتش أساسياً في الفوز 2-0 على أتلتيكو مدريد. لكن وسط أزمة الإصابات، أبقى المدرب المؤقت آرون دانكس اللاعب متعدد المراكز براون أيضاً كخيار هجومي احتياطي من على مقاعد البدلاء. وقد أشركه في المباراتين في مركز صانع الألعاب، وهو الدور الذي سبق أن أداه براون في بداية الموسم.

دفع مركز براون آنذاك كلوب إلى توجيه تعليق ساخر إلى مدرب بايرن ميونخ فينسنت كومباني. وقال كلوب مازحاً في مقابلة تلفزيونية على Sat1: "أخيراً أصبح لدينا ظهير أيسر، ثم يلعب في مركز صانع الألعاب".

ورأى هامان الأمر بشكل مختلف: "إذا كنت لاعباً جيداً، فيمكن لأي شخص أن يلعب في مركز صانع الألعاب في ميونخ لأنك تستحوذ على 80 بالمئة من الكرة".

IMAGO

كيف كان أداء ناثانيال براون حتى الآن تحت قيادة يورجن كلوب؟

في الأسابيع التي تلت ذلك، تناوب براون بشكل أساسي مع ديفيز على مركز الظهير الأيسر في بايرن ميونخ. وقد شارك أساسياً هناك في ست من أصل 14 مباراة رسمية حتى الآن هذا الموسم، بما في ذلك ثلاث مباريات في الأسابيع الثلاثة الماضية.

قبل كأس العالم، كان براون قد فرض نفسه كخيار أول في مركز الظهير الأيسر لمنتخب ألمانيا. وبرز كواحد من النقاط المضيئة القليلة لألمانيا في بطولة مخيبة للآمال بشكل عام، ثم انتقل من آينتراخت فرانكفورت إلى بايرن ميونخ مقابل 50 مليون يورو.

شهدت أولى فترات كلوب الدولية أداءين مخيبين للآمال نوعاً ما من براون قبل أن يضطر إلى مغادرة المنتخب كجزء من إعادة تشكيل التشكيلة المخطط لها. ثم حصل ماكسيميليان ميتلشتيدت وديفيد راوم، اللذان فرضا نفسيهما، على فرصتهما، لكن أياً منهما لم يقدم حالة مقنعة. ميتلشتيدت موجود في التشكيلة مجدداً، لكن راوم غائب عن التشكيلة لمباراتي دوري الأمم المقبلتين أمام صربيا (13 نوفمبر) وهولندا (16 نوفمبر).